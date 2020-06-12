SRF – полакомиться «головой мавра» больше не придётся — продажи пирожного прекращают из-за расистского подтекста

12.06.2020, 2:06, Новости дня

Крупнейшая в Швейцарии сеть розничной торговли Migros прекращает продажу пирожных под названием «голова мавра» из-за расистской подоплёки, пишет швейцарский телеканал SRF. Решение вызвало волну дискуссий в стране: другие компании обдумывают, не последовать ли этому примеру, в то время как производитель пирожных не хочет менять название и не видит в нём ничего оскорбительного.



YouTube.com / Robert Dubler

Крупнейшая сеть супермаркетов Швейцарии Migros решила отказаться от дальнейшей продажи пирожных под названием «голова мавра», чем спровоцировала волну обсуждений, сообщается на сайте телеканала SRF.

Как поясняет телеканал, «мавр» — это устаревшее обозначение человека с тёмным цветом кожи. Впрочем, есть и другая точка зрения на происхождение этого слова: некоторые считают, что оно восходит к сходному по звучанию древненемецкому слову, обозначающему кабана.

Между тем, «голова мавра» — название, которое используется для различных видов кондитерских изделий, отмечается в материале. Однако исконно это было пирожное в форме двух половинок взбитой массы яичного белка, которые склеивались между собой джемом, а сверху всё это заливалось тёмным шоколадом. По версии швейцарского телеканала, «голова мавра» должна была изображать, в том числе, пышную африканскую причёску.

Первое упоминание о «голове мавра» в контексте сладостей в немецкоязычном пространстве относится к XIX веку. Это пирожное считается изобретением кондитеров из Лейпцига, причём в то время их называли не «головами мавра», а «индейскими пончиками».

Следует ли считать «голову мавра» расистским названием? Дискуссии об этом спровоцировала швейцарская компания Migros, которая решила больше не закупать соответствующие пирожные фирмы Dubler и не продавать их в своих супермаркетах. Многие разделяют позицию компании и считают это понятие расистским.

Что касается производящей пирожные фирмы Dubler, она менять название своей продукции не намерена. Её глава Роберт Дублер заявил журналистам, что изменение названия никак не решит основополагающую проблему расизма. Он настаивает на том, что никого не хочет оскорбить названием «голова мавра» — напротив, Дублер выступает за нечто позитивное.

Компания Migros решила изъять из своего сортимента «головы мавра» после критики в Twitter. Теперь её примеру собираются последовать и другие фирмы. Компании Volg и Spar также хотят подробнее рассмотреть этот вопрос и принять решение по поводу того, хотят ли они продолжать продажи «голов мавра».

В то же время, как напоминает телеканал, ещё в 2014 году координатор совета африканской диаспоры в Швейцарии Селесте Угочукву отмечал в интервью SRF: «Я считаю, это знак чувства неполноценности, если африканец думает, что все африканские символы в Европе имеют негативную подоплёку и что они должны быть просто устранены».

Сейчас появились различные обозначения для «головы мавра». В некоторых немецкоязычных регионах их называют «шоколадными поцелуями» или просто «шоколадными головами», а в английском языке говорят о «головах ангела», пишет швейцарский телеканал SRF.