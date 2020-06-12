 

“Большой риск”. Собянин рекомендовал жителям Москвы не ходить на парад Победы

12.06.2020, 2:05, Новости дня

В Москве на мероприятия, посвященные Дню России 12 июня, и на парад Победы, запланированный на 24 июня, лучше не ходить. Об этом 11 июня в эфире телеканала “Россия 24” заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

“Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и в день парада, но лучше это посмотреть по телевизору”, – сказал он.

Мэр Москвы подчеркнул, что “никакой массовки огромной или зрителей не должно быть”.

“Это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких. И поэтому лучше как-то ограничить себя в попытках найти массовые мероприятия, лучше этого не делать”, – объяснил Собянин.

Военный парад должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В России на 11 июня зарегистрировано 502 436 случаев COVID-19, в том числе 8779 – за последние сутки. От инфекции скончалось 6532 человека, вылечилось 261 150 больных.

По числу пациентов с коронавирусной инфекцией Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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