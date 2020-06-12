 

В Украине кинотеатры не откроются раньше 2 июля – Минкульт

12.06.2020, 2:05, Новости дня

До 2 июля не откроются украинские кинотеатры, которые закрыли в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 11 июня в эфире hromadske заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

“Встретились с представителями индустрии и профильными депутатами, обсудили с министром здравоохранения. Общее мнение: с 2 июля может только начаться поэтапное возвращение кинотеатров к жизни”, – сказал он.

Министр объяснил, что в случае открытия кинотеатров 30-процентная заполненность, как того требуют условия карантина, невыгодна экономически.

Ткаченко считает, что “больших касс” у кинотеатров не будет в связи с тем, что из-за пандемии перенесены даты мировых и украинских кинопремьер.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантинные ограничения в Украине могут усилить, если ситуация с заболеваемостью ухудшится в более чем 10 областях.

11 июня в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, такого антирекорда в стране не было за весь период пандемии. С начала эпидемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Выбор слова: какое определение происходящего самое точное?

25.05 / Премьер Новой Зеландии не стала прерывать интервью из-за землетрясения

17.04 / Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили пандемию коронавируса

01.06 / День голосования решено сделать выходным

23.04 / Против Кучмы заведут уголовное дело о госизмене

13.04 / В Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа

21.05 / На Донбассе погиб командир батальона спецназначения “Луганск-1”

06.06 / Олег Матыцин: первым массовым спортивным мероприятием в РФ станет День физкультурника

03.06 / Протесты в США унесли жизни 11 человек, сотни людей пострадали

02.05 / У “Бессмертного полка” в Севастополе украли 500 портретов. В краже обвинили другой “Бессмертный полк”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска