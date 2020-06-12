 

ЕС начнёт открывать границы с 1 июля. Пока не для граждан России

12.06.2020, 1:55, Новости дня

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС, входящим в Шенгенскую зону, начать с 1 июля поэтапное открытие внешних границ, закрытых с середины марта в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Комиссия рассчитывает, что к этому моменту будут в основном сняты ограничения на передвижения между самими странами Шенгенской зоны.

До 30 июня границы ЕС для граждан третьих стран, кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости, останутся закрытыми. С 1 июля Еврокомиссия рекомендует открыть въезд для ряда категорий иностранцев, в частности, для студентов и высококвалифицированных работников, однако не для туристов.

Вместе с тем рекомендовано с 1 июля открыть границы для граждан ряда балканских стран, не входящих в ЕС.

Дальнейшее открытие границ, как говорится в рекомендации, должно происходить скоординированно и с учётом ряда критериев. Главный из них – эпидемиологическая ситуация в странах, с которыми будут открываться границы, не должна быть хуже, чем в странах Шенгенской зоны, и сами эти страны должны открыть свои границы для граждан ЕС.

Об открытии въезда в ЕС для граждан России речи пока не идёт.

Разработаны также критерии для возобновления выдачи виз консульствами стран Шенгенской зоны, однако конкретная дата пока не названа.

Рекомендации Еврокомиссии должны формально одобрить страны – члены ЕС.

В большинстве стран Евросоюза число новых случаев инфицирования и смертей от коронавирусной инфекции в последние недели снижается.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Испытания эффективности БЦЖ в борьбе с COVID начались в Южной Африке

25.04 / Волшебник на вертолете не прилетит

02.05 / Ким Чен Ын появился перед публикой впервые с 12 апреля

18.05 / Анонсирован игровой ноутбук Alienware Area 51m R2

09.05 / В Киеве каждый час дезинфицируют парк Вечной Славы

10.05 / Маск заявил, что благодаря разработке его компании человеческая речь через пять лет устареет

10.06 / Госдеп не поверил в притеснение православных на Украине

28.04 / Минэнерго гарантировало отсутствие дефицита топлива

11.04 / Росавиация назвала ближайшие рейсы с возвращающимися россиянами

23.04 / Число инфицированных короанавирусом в Турции превысило 100 тысяч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска