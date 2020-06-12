 

Трамп: нельзя добиться прогресса, обвиняя в расизме миллионы американцев

12.06.2020, 1:55, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация издаст распоряжение относительно введения общенациональных стандартов применения силы со стороны полицейских. Трамп сказал об этом, выступая на круглом столе с представителями религиозного сообщества, правоохранительных органов и малого бизнеса в Далласе, штат Техас.

Президент пообещал, что его администрация будет больше инвестировать в подготовку полицейских, выразил свою поддержку стражам правопорядка и подчеркнул, что невозможно добиться прогресса, обвиняя миллионы американцев в расизме.

«В последние дни активно обсуждается вопрос о том, как обеспечить справедливость, равенство и правосудие для всего нашего народа», – сказал Трамп.

«К сожалению, есть попытки разделить общество, продвигая экстремистскую повестку – к которой мы не стремимся. Это приведет только к росту бедности, росту преступности и страданий. Это, в том числе, радикальные требования сократить финансирование или добиться роспуска полиции», – добавил президент.

Трамп впервые предложил собственное видение политики в отношении полиции и межрасовых отношений с начала общенациональных протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Смерть Флойда вызвала волну протестов, что способствовало усилению движения «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter). Однако в различных городах США и Европы протесты сопровождались беспорядками, насилием и актами вандализма.

Предложения администрации Трампа отличаются от законопроекта о реформе полиции, разработанного демократами. Голосование по этому законопроекту в Палате представителей должно пройти 4 июля. Республиканское большинство в Сенате, в свою очередь, работает над собственной версией законопроекта.

Президент подчеркнул, что его администрация собирается способствовать экономическому развитию районов, в которых проживают расовые меньшинства, решать проблемы в сфере здравоохранения и предоставлять населению больше возможностей для выбора школ.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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