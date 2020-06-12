 

Власти Москвы раздадут сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

12.06.2020, 1:45, Разное

…участникам голосования по поправкам в Конституцию.

Москвичи, проголосовавшие по поправкам в Конституцию, смогут получить сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, в рамках программы поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения «Миллион призов». Об этом заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Более 2 млн сертификатов на сумму около 10 млрд будут предоставлены через проект «Активный гражданин». «Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться», — цитирует Немерюка Интерфакс.

По его словам, акция простимулирует рост потребительского спроса.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Досрочное голосование начнется 25 июня. В Москве и Нижегородской области также одобрили дистанционное голосование, которое будет проходить с 25 по 30 июня.

Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины, а также обнуление президентских сроков Владимира Путина, дающее ему право избираться на выборах 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Праздник урожая в лепрозории». Социолог Григорий Юдин — о поправках в Конституцию и культе общественного мнения

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Дума поддержала пострадавшую от коронавируса экономику

23.04 / Ведущие эксперты доказательной медицины соберутся на конференцию в Москве

13.05 / “Очень волнуюсь”: дочь откровенно об инфицированном Дмитрии Пескове

16.05 / Мнение: Ненавижу это!:(:(

15.05 / Зверополис

28.04 / Скандалы: Королева моды оказалась голой

06.06 / Прилучный набросился на Муцениеце после скандала: Предатель!

19.05 / Ученые выявили препарат, ускоряющий выздоровление от коронавируса

27.04 / Тимати признался, что ему “плохо и грустно без Егорки Крида”

23.04 / Мнение: Письмо: “Сижу по пояс голый, она нахваливает мои мышцы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска