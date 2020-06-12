Власти Москвы раздадут сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

12.06.2020, 1:45, Разное

…участникам голосования по поправкам в Конституцию.

Москвичи, проголосовавшие по поправкам в Конституцию, смогут получить сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, в рамках программы поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения «Миллион призов». Об этом заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Более 2 млн сертификатов на сумму около 10 млрд будут предоставлены через проект «Активный гражданин». «Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться», — цитирует Немерюка Интерфакс.

По его словам, акция простимулирует рост потребительского спроса.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Досрочное голосование начнется 25 июня. В Москве и Нижегородской области также одобрили дистанционное голосование, которое будет проходить с 25 по 30 июня.

Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины, а также обнуление президентских сроков Владимира Путина, дающее ему право избираться на выборах 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Праздник урожая в лепрозории». Социолог Григорий Юдин — о поправках в Конституцию и культе общественного мнения