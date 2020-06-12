Из-за роковой ошибки Ефремова могут серьезно пострадать другие знаменитости

12.06.2020, 1:40, Разное

Знаменитый адвокат Сергей Жорин высказал предположение, что из-за дела со смертельным ДТП Ефремова могут пострадать другие знаменитости. Уточняется, что речь идет именно о судопроизводстве касательно сбыта наркотиков.

По мнению Жорина, Ефремов вряд ли покупал психотропные вещества сам. Адвокат отметил, что актер крутится в “звездной тусовке”, поэтому не исключено, что его угостил кто-то из тех, кто знаменит на всю страну, передает “Царьград”. По этой причине правоохранители могут выйти на след представителя российского шоу-бизнеса.