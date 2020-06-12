В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

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12.06.2020, 1:40, Разное

Сообщается, что Виктор Бабарико, который намерен побороться с Александром Лукашенко за пост президента Белоруссии, ранее был сотрудником “Белгазпромбанка”. Вероятно, обыски связаны с делом о неуплате налогов. Бабарико уклонялся от этого.

О какой сумме долга идет речь, пока не сообщается. Однако известно, что уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 “Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере”.

Поскольку Виктор Дмитриевич считается главным соперником Александра Григорьевича на предстоящих выборах, уже появилась версия, что таким образом действующее правительство хочет помешать конкуренту зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. Интересно, что совсем недавно в штабе Бабарико сообщили о завершении сбора подписей для выдвижения.

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Публикация от Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) 4 Июн 2020 в 5:14 PDT

Напомним, выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа 2020 года. В стране уже развернулись кампании в поддержку конкурентов Александра Лукашенко, который правит республикой уже 26 лет. Александр Григорьевич ранее заявил, что ни в коем случае не допустит майдана в Белоруссии.



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