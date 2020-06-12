 

Мнение: Китайское народное проклятье

12.06.2020, 1:30, Разное

О разоблачении как-бы китайских афоризмов.

Часто слышу якобы китайскую мудрость, что если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть труп врага проплывающего по ней. Ну и вариации на эту тему.

Меня эта «мудрость» всегда удивляла, потому что она очень не китайская если пробовать ее перевести, никогда ее не слышал в Китае, нигде в словарях ее нет,никто из моих китайских знакомых о таком не слышал. Ну кроме тех, кто владеет русским и услышал эту фразу от наших.

Эту сентенцию также приписывают то Конфуцию, то Лао Цзы, то Сунь Цзы, в общем всем, но и у них этого тоже нет.

В общем, я заморочился и погуглил. Автор этой фразы Шон Коннери в лице детектива Джона Коннора: ««If you sit by the river long enough, you will see the body of your enemy floating by». А там уже ее перевели на русский и понеслось.

Ее кстати ещё приписывают японцам и индийцам. Только корейцам не успели. Силён все таки старик Шон, ах силён. Сказал так сказал, а вот авторства сохранить не смог :))))

UPD: Другая знаменитая фраза приписываемая Конфуцию или вообще китайцам это якобы "традиционное" проклятье: «чтоб ты жил в эпоху перемен» что характерно, тоже фейк. Наиболее близкая пословица «лучше быть собакой в спокойное время, чем человеком в смутное» 宁为太平犬，不做乱世人, но согласитесь это немного не то.

Автор же конкретно этой фразы вероятно Эрнест Брама использовавшие ее в приключенческом детективе «Бумажник Кай Люня», как якобы китайскую мудрость. в дальнейшем она попала как «китайская» в спитч Роберт Кеннеди в ЮАР. Ну и потом пошло поехало.

Только китайцы не в курсе, о том что это их народное проклятие 🙂

Адиль Каукенов

http://perevodika.ru/articles/1209490.html – цинк

Источник: Colonel Cassad



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