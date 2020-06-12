Ученые рассказали, что поможет избавиться от хронической боли

12.06.2020, 1:20, Новости дня

Учеными был создан миниатюрный хирургический имплантат, стимулирующий мозг и нервную систему без применения проводного источника питания или батареи.

Созданный специалистами нейронный стимулятор работает за счет магнитной энергии. По словам ученых, это первый нейронный стимулятор, который использует магнитное питание и генерирует высокочастотные сигналы, как и клинически одобренные имплантаты с батареями, использующимися для лечения хронической боли, болезни Паркинсона, а также эпилепсии.

Во время исследований обнаружилось, что имплантаты, которые способны модулировать деятельность мозга и нервной системы, могут быть применены в будущих исследованиях. Нейронная стимуляция может быть использована для лечения депрессии, хронической боли и обсессивно-компульсивных расстройств.