 

Ученые рассказали, что поможет избавиться от хронической боли

12.06.2020, 1:20, Новости дня

Учеными был создан миниатюрный хирургический имплантат, стимулирующий мозг и нервную систему без применения проводного источника питания или батареи.

Созданный специалистами нейронный стимулятор работает за счет магнитной энергии. По словам ученых, это первый нейронный стимулятор, который использует магнитное питание и генерирует высокочастотные сигналы, как и клинически одобренные имплантаты с батареями, использующимися для лечения хронической боли, болезни Паркинсона, а также эпилепсии.

Во время исследований обнаружилось, что имплантаты, которые способны модулировать деятельность мозга и нервной системы, могут быть применены в будущих исследованиях. Нейронная стимуляция может быть использована для лечения депрессии, хронической боли и обсессивно-компульсивных расстройств.



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