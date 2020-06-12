Сергей Собянин: выходить на массовые мероприятия пока рано

12.06.2020, 1:04, Новости дня

Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что в Москве рост заразившихся коронавирусом снизился в 3-4 раза, но риски по-прежнему сохраняются. Сделал он и другие заявления.

Уже второй месяц, начиная с 7 мая, в Москве улучшаются показатели, связанные с коронавирусом: падает количество выявленных заразившихся, все реже ставится диагноз "пневмония", снижается смертность. Именно это и позволило перейти к очередному этапу снятия ограничений. У кого-то могло сложиться ошибочное мнение, что все правила отменили одним днем, во вторник, на деле же эта постепенная работа стартовала еще 12 мая.

"Мы не все открыли, мы сказали, что 16-го и 23-го, массовые мероприятия отнесли вообще на июль, все растянуто на два месяца. Помните, когда мы входили, это было почти одномоментно? А выходим два месяца. И то смотрим, как те или иные меры сработали" – пояснил мэр Москвы.

Но вирус все еще с нами, а потому перчатки и маски тоже остаются частью жизни, как и безопасное расстояние. Чтобы во время прогулки по парку не оказаться в огромной толпе, на сайте Mos.ru создали сервис, который показывает, много ли собралось отдыхающих в той или иной зеленой зоне. Жители мегаполиса ждут открытия кафе и ресторанов. Правительство города обсуждает с бизнесом и санитарными врачами правила, которые позволят работать безопасно для посетителя.

Сергей Собянин отметил: "Бизнес выражает озабоченность, что это будут такие требования, что себе дороже будет в таких условиях работать. Поэтому мы создаем такие площадки, на которых обсуждаются эти меры, чтобы они были оптимальными".

Как и весь мегаполис, бизнес возвращается к привычной жизни постепенно. Изменилась структура торговли: упали розничные продажи, но выросли оптовые, все больше покупок москвичи делают онлайн. В Москве приняли пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей. Градоначальник пояснил: "Помимо мер, которые предпринимаются на федеральном уровне, мы ввели четыре пакета поддержки бизнеса. Это касается аренды помещений, отсрочки уплаты налога по имуществу, налог на недвижимость, льготные кредиты, субсидии процентных ставок. Все это тянет, как минимум, на 80 миллиардов рублей городской поддержки, и бизнес активно пользуется этими механизмами".

Резервные госпитали, созданные под борьбу с коронавирусом, сохранят на случай, если осенью случится вторая волна заболеваемости. И хотя ситуация в столице сейчас развивается лучше, чем в регионах, вводить карантин для приезжающих в Москву не будут. Впрочем, и выходить на массовые мероприятия пока рано. Их не будет ни на День РФ в эту субботу, ни на Парад Победы 24 июня. Если есть возможность работать на удаленке, отказываться от нее не стоит. Время, когда надо беречь себя и близких, еще не прошло.