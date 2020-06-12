 

Экс-министр обороны Польши – участвуя в проекте «Северный поток — 2», Германия по сути кормит чудовище — то есть Россию

12.06.2020, 0:50, Новости дня

Америка поступит правильно, если выведет войска из Германии, считает экс-министр обороны Польшы Ян Парыс. В интервью Polskie Radio он пояснил, что недопустимо со стороны Берлина рассчитывать на поддержку Вашингтона и одновременно с этим участвовать в проекте «Северный поток — 2», по сути поддерживая экономику РФ — естественного противника НАТО.


Reuters

«США считают, что не должно быть так, чтобы Америка тратила миллиарды на оборону Европы, а некоторые европейские государства при этом финансировали российские вооружённые силы. «Северный поток — 2» будет поддерживать российскую экономику. Деньги, поступающее за счёт этого газопровода, будут капельницей, удерживающей её при жизни», — заявил в интервью Polskie Radio бывший министр обороны Польши Ян Парыс.  

По его мнению, США во главе с Дональдом Трампом сказали «хватит» в отношении некоторых практик, которые имели место на протяжении последних 20 лет. «Хватит Америке защищать Европу, которая сокращает расходы на вооружение и становится пассажиром-зайцем. Речь, прежде всего, идёт о Германии», — с возмущением заявил экс-министр.

Парыс отметил, что, участвуя в проекте «Северный поток — 2», Германия по сути кормит чудовище — то есть Россию. Поэтому можно понять серьёзное недовольство со стороны США. Они защищают Европу, а большинство европейских политиков подвергает Трампа критике и одновременно способствует развитию российской экономики. «У Ангелы Меркель есть амбиции  распоряжаться в вопросе размещения американских войск, но в Америке этого никто не допустит», — объяснил он. 

Ян Парыс также подчеркнул, что информация о сокращении контингента США в Европе пока что неофициальная. При этом, по его мнению, во внешней политике США Польша занимает сильную позицию. «В политике сантименты не имеют никакого веса. Посол США в Польше ясно сказала, что если кому-то хочется, чтобы у него был друг, то пусть купит себе собаку. Речь идёт скорее о взаимопонимании и согласовании общих интересов», — подчеркнул бывший министр. 

Он предположил, что сегодня Польша хочет навсегда решить вопрос своего сложного географического положения — между Россией и Германией. Следовательно, она решила сделать ставку на союзнические отношения с США, которые, кажется, тоже в этом заинтересованы. 

Сегодня передовые страны НАТО — это Польша и Румыния, а не Германия, как это было во время холодной войны. «На сегодняшний день Германия — это тыл, нет никакой надобности в том, чтобы там базировались американские войска. Тем более, что они в ежедневном порядке подвергаются оскорблениям», — добавил он. Ян Парыс подчеркнул, что ввиду своего потенциала и географического положения, Польша обладает полным правом участвовать в натовской программе Nuclear Sharing. 

 



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