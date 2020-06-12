Welt – с августа граждан Германии ожидает волна разорений

12.06.2020, 0:50, Новости дня

С августа Германию ожидает волна разорений, причём это касается не только компаний, но и непосредственно граждан страны, отмечает немецкая газета Die Welt. Многие немцы только сейчас начинают осознавать всю серьёзность своего финансового положения, вызванного пандемией коронавируса. Телефоны долговых консультантов не умолкают, а эксперты предсказывают резкий рост неплатёжеспособности среди физических лиц.



Reuters

«С августа по Германии прокатится волна разорений», — пишет немецкая газета Die Welt. Долговые консультанты в некоторых регионах страны ещё никогда не сталкивались с таким наплывом клиентов, нуждающихся в консультации по поводу долгов и кредитов. В офис в Эссене за час обратилось за помощью больше сотни человек, весь график консультантов на ближайшее время полностью расписан — и это, вероятно, только начало, отмечается в статье.

По версии Die Welt, в ближайшие месяцы число семей и лиц с избыточными долгами существенно увеличится. Об этом говорят и наблюдения экономистов, внимательно следящих за ситуацией с неплатёжеспособностью в обществе. В августе и сентябре они ожидают стремительного роста задолженностей среди населения. Насколько велики будут масштабы банкротств по стране, эксперты пока судить не берутся — в конце концов, до сих пор ничего подобного пандемии коронавируса не происходило.

Не исключено, что число банкротств среди частных лиц ещё в этом году возрастёт на 15% и составит 100 тыс. случаев, однако прогнозы зависят от того, как долго продлится нынешняя ситуация и как будет развиваться пандемия. Эксперты единодушны лишь в том, что страну ожидает волна разорений среди граждан, а число неплатёжеспособных лиц в Германии в ближайшие месяцы заметно увеличится.

Помешать этому невозможно, несмотря на все меры, принимаемые правительством для смягчения экономических последствий кризиса, вызванного коронавирусом, считает издание. Предполагается, например, что программы по сокращению рабочих часов должны снизить угрозу безработицы. Тем не менее, специалисты опасаются перекосов на рынке труда: только за март и апрель перевода на сокращённые рабочие часы попросили более 10 миллионов человек в Германии. Для сравнения, за весь кризисный 2009 год власти получили лишь 3,3 миллионов соответствующих запросов. По сравнению с маем 2019 года число безработных в стране выросло на 577 тыс. человек.

К основным причинам неплатёжеспособности относятся безработица, болезнь или развод. Число запросов на получение дотаций на аренду жилья растёт в разных городах Германии, местами оно увеличилось вдвое и даже втрое. Защитница прав потребителей Фёллер видит в этом один из ранних тревожных признаков: «Дотации на аренду жилья зачастую становятся ступенькой к более масштабным социальным пособиям». Как правило, в этом случае денег уже ни на что не хватает.

Фёллер советует гражданам тщательно следить за своими финансовыми возможностями, которые для многих сейчас сократились. По её опыту, причиной неплатёжеспособности могут становиться растущие, как снежный ком, кредиты с погашением в рассрочку или потребительские кредиты от банков и производителей автомобилей и мебели.

По прогнозам специалистов, трудности коснутся, в первую очередь, безработных и лиц, переведённых на сокращённые рабочие часы, а также самозанятых, которые на протяжении долгого времени не имеют возможностей для работы и получения своего обычного заработка.

Многие только сейчас осознают всю серьёзность своего финансового положения, подчёркивает немецкая газета. Люди пробуждаются и выходят из фазы, в которой их больше всего беспокоила угроза эпидемии как таковая.

Для людей, столкнувшихся с избыточным долговым бременем, такие повседневные расходы, как проездные билеты, покупка одежды или замена сломавшегося холодильника, уже сейчас превратились в непосильную ношу. Консультанты по долгам могут помочь организовать для них поддержку, о чём многие пострадавшие от кризиса даже не знают. Например, семьи могут получить дотации на школьные поездки, взносы или учебные материалы.

Чрезмерные задолженности часто становятся причиной разрушения личных отношений и в итоге приводят к депрессиям, поэтому долговые консультанты считают необходимыми встречи и разговоры с клиентами. Однако осуществить это на практике затруднительно из-за избыточного наплыва клиентов.

Гражданам, столкнувшимся с невозможностью заплатить по кредитам и закрыть долги, как правило, приходится закладывать всё своё состояние, включая дом, земельный участок или автомобиль, и отдавать кредиторам всю свою зарплату вплоть до так называемого лимита удержаний. Для холостых этот лимит сейчас составляет €1179 в месяц. Не подлежат аресту только хозяйственные предметы и предметы повседневного пользования, такие, как кухонная утварь, телевизор или приборы, необходимые человеку для осуществления его профессиональной деятельности. При этом долговые выплаты должны продолжаться в течение шести лет, а для сокращения этого времени необходимо исполнить строгие требования.

Ещё одна опасность поджидает граждан по завершении процедуры банкротства и полного освобождения от остатка долга, потому что после этого возникает риск снова угодить в омут избыточных долговых обязательств. Впрочем, для хронических должников банкротство не станет удобным выходом, потому что повторная процедура по освобождению от задолженности возможна не ранее, чем через десять лет, заключает Die Welt.