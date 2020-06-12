 

Русского языка слишком много в украинском телепространстве – Ткаченко

12.06.2020, 0:46, Новости дня

В Украине в телеэфире много русского языка. Об этом 11 июня в эфире hromadske заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

“К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России. Поэтому и происходит такой дискурс относительно того, что русского языка слишком много в украинском телепространстве… Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится в Украине украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке – я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики”, – сказал он.

Министр подчеркнул, что производство сериалов для телеканалов – “вопрос экономики”.

Ткаченко отметил, что Государственное агентство Украины по вопросам кино “ни копейки не вложило” в производство украиноязычных сериалов.

Закон о языковых квотах на украинском телевидении вступил в силу 13 октября 2017 года. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Однако в соответствии с законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, с 16 июля 2024 года квоты будут изменены: доля украинского языка в эфире общенациональных каналов должна вырасти до 90%, местных – до 80%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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