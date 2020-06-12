Байден предположил, что Трамп попытается удержаться у власти в случае проигрыша на выборах

12.06.2020, 0:40, Новости дня

Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии, выразил обеспокоенность тем, что президент Дональд Трамп, по его мнению, попытается «украсть» ноябрьские выборы, однако добавил, что если Трамп проиграет и не станет признавать исход голосования, то его выведут из Белого дома в сопровождении военных.

«Это то, о чем я беспокоюсь больше всего, мое единственное беспокойство: этот президент попытается украсть выборы», – заявил Байден в интервью программе Daily Show на канале Comedy Central. Интервью вышло в эфир вечером в среду.

Байден не уточнил, каким образом Трамп может попытаться исказить результаты выборов. Однако бывший вице-президент напомнил о негативном отношении Трампа к голосованию по почте и предупредил, что наблюдатели от Демократической партии будут присутствовать на избирательных участках по всей стране, чтобы следить за попытками республиканцев повлиять на исход голосования.

Заявление Байдена уже прокомментировал Тим Мерто, директор по коммуникациям избирательного штаба Трампа. «Это еще одна глупая теория заговора от Джо Байдена, который по-прежнему пытается подорвать доверие к нашим выборам», – заявил Мерто. Он подчеркнул, что президент «ясно дал понять, что примет результаты выборов 2020 года».

Байден добавил, что недавние комментарии бывших высокопоставленных военных, раскритиковавших реакцию Трампа на общенациональные протесты, убедили его в том, что американские военные вмешаются, если Трамп откажется принять результаты выборов.

«Я абсолютно уверен, что они тут же выведут его из Белого дома», – заявил демократ.

Байден уже не в первый раз публично озвучивает опасения по поводу того, что Трамп попытается подтасовать результаты выборов. Однако его риторика в последнее время усилилась на фоне результатов последних соцопросов, согласно которым избиратели отдают предпочтение кандидату от демократов, а также из-за того, что Трамп критикует голосование по почте.

Республиканцы считают, что голосование по почте может привести к мошенничеству при подсчете голосов и добавляет голоса демократам, хотя независимые исследователи не нашли доказательств этого утверждения.