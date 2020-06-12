 

В Минобороны оценили загруженность построенных военными медцентров

12.06.2020, 0:30, Новости дня

Медицинские центры, построенные военными по поручению президента РФ Владимира Путина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены на 95%, сообщил заместитель министра обороны Тимур Иванов в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Замминистра отметил, что военные строители построили 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах России, в том числе «для усиления регионального медицинского звена», передает ТАСС.

«И в каждом таком центре не менее 30% общей коечной емкости зарезервировано именно под субъекты <…> Большинство из них, можно сказать, уже загружены на 95%», – сказал замглавы Минобороны.

Иванов подчеркнул, что все госпитали оснащены современным оборудованием, которое после завершения пандемии позволит обеспечивать военнослужащих, гражданский персонал и членов их семей передовой диагностикой.

Он напомнил, что еще одним из таких объектов станет медицинский центр в Воронеже. «30 июня сдаем. Фактически с начала строительства прошло чуть больше 1,5 месяцев», – рассказал Иванов.

Замминистра рассказал, что перед строительством проводится предварительное разминирование. «Потому что, к сожалению, есть находки времен Великой Отечественной войны, определенные вещи были найдены, в установленном порядке были утилизированы. Это никак не повлияло на ход строительства», – сказал Иванов.

Ранее в Минобороны сообщили, что при строительстве медцентра был найден и обезврежен боеприпас времен Великой Отечественной войны.

По словам Иванова, когда строились объекты в Севастополе, было найдено большое количество взрывоопасных предметов и они все были утилизированы.

Напомним, 4 июня Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина организовало переброску полевого госпиталя в Забайкалье.

Кроме того, в конце мая военные медики Западного военного округа (ЗВО) возвели полевой многопрофильный госпиталь в поселке Ботлих в Дагестане. Также прием пациентов начал полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске.

Ранее сводный отряд Минобороны прибыл в Красноярск для помощи в борьбе с коронавирусом.



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