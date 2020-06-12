«Левада-центр»: Путин и Навальный больше всего вдохновляют россиян

12.06.2020, 0:28, Разное

Президент Владимир Путин и оппозиционер Алексей Навальный больше всего вдохновляют россиян, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

О том, что их вдохновляет Путин, заявили 8% опрошенных, Навальный — 4%. Среди известных личностей, которые вдохновляют россиян — также министр обороны Сергей Шойгу (3%) и глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский (2%).

«Владимир Путин лидирует во всех возрастных категориях кроме одной. Для людей 40-54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный, что говорит о высоком уровне неудовлетворенности и фрустрации этой возрастной группы», — отметил социолог «Левада-центра» Денис Волков. Он также рассказал, что люди старшего поколения чаще вдохновляются политиками и журналистами, которые появляются в телевизоре, а молодая аудитория — теми, кто популярен в интернете и соцсетях.

В рейтинге доверия на первом месте Путин (28%), на втором — Шойгу (13%), на третьем — премьер Михаил Мишустин (13%). О доверии Навальному заявили столько же процентов респондентов, сколько и мэру Москвы Сергею Собянину (4%).

В конце мая «Левада-центр» сообщил о рекордном падении рейтинга доверия к Путину до 25%. В ноябре 2017 года, когда этот опрос проводился впервые, данный показатель был на уровне 59%. Также социологи зафиксировали готовность 28% россиян выйти на массовые акции протеста из-за падения уровня жизни.

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