Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 июня 2020 года

12.06.2020, 0:20, Разное

Коронавирус в России за истекшие сутки выявили у 8 779 человек. Число заболевших превысило 502 тысячи человек. За время эпидемии умерли 6 532 человека, свыше 261 тысячи выздоровели.

Коронавирус в Россиию может быть завезен извне – тогда не исключена вторая вспышка заболевания, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко интервью Наиле Аскер-заде на телеканале “Россия-1”. Если ситуация ухудшится, не исключено повторное введение ограничительных мер, отметил глава ведомства.

Жителям регионов стоит пока отказаться от поездок в Москву, считает мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас вирус активнее распространяется в субъектах Федерации, отметил градоначальник.

В Подмосковье с 12 июня открываются летние веранды в кафе и ресторанах, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Торговые центры пока останутся закрытыми.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 7,415 миллиона человек. Скончались свыше 417 тысяч пациентов.

В США коронавирусом заразились более двух миллионов человек. Но массовые протесты не повлияли на эпидемиологическую обстановку, заявил вице-президент Майк Пенс.

Коронавирус в Москве

Заболели – 201 183

Умерли – 3 141

Выздоровели – 113 533

Коронавирус в России

Заболели – 502 436

Умерли – 6 532

Выздоровели – 261 150

Коронавирус в мире

Заболели – 7 415 963

Умерли – 448 880

Выздоровели – 3 710 060

Статистика коронавируса в России и мире на 12 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква201 1833 141113 533Россия502 4366 532261 150США2 002 785115 819630 059Весь мир7 415 963

417 880

3 690 833

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