 

Мнение: “Эти гнусные арабы с АК-47 мешают грабить китайское барахло”

12.06.2020, 0:10, Разное

Поучительная история о том, как вооруженные арабы-нелегалы мешают заниматься мародерам расово-правильным неграм.

«Они позволяют им выходить на улицу с АК-47! С АК-47 — чтобы защищать свое барахло от черных. Они готовы мочить черных, эти арабы гнусные со своим идиотским Рамаданом. У них М-16 и калаши есть — все, что хочешь. Нет, вы только гляньте, какое дерьмо творится, — вскричала женщина, развернув камеру в сторону ближайшего магазина. — У них, мать их, калаши, так что я прямо сейчас иду к брату, он у меня мент, буду выяснять, это вообще легально, разгуливать с такими (далее нецензурно — прим. ред.) пушками».

​Женщина сообщила, что планирует посоветоваться с двоюродным братом, следователем из отдела убийств, и выяснить, разрешает ли закон находиться у входа в магазин с огнестрельным оружием.

«Эти козлы же неместные — понаехали, понимаешь. Вот этот вот никакой не гражданин США, а сидит с АК-47 наперевес и готов вынести черному мозги, а сам ведь никакой не американец. Трясутся над своим поганым барахлом!».

В ходе гневной тирады женщина сообщила, что мужчины у магазина — нелегалы из Марокко.

«Они готовы убивать черных за убогую китайскую дешевку! Мочить людей за какое-то барахло, — возмущалась она. — У них тут даже черный с пушкой — и тоже готов в нас стрелять. Они сказали, чтобы мы не смели вламываться к ним в магазин, но они на нашей земле, а это дешевая китайская срань, еще и липовая к тому же. Вот как они свое дерьмо защищают. Аж стрелять готовы!».

​Женщина уверяла, что у этих мужчин нет лицензии на ношение оружия от штата Иллинойс. «Прав у них нет! Даже поставили черного, чтобы стрелял в других черных, если мы начнем грабить их барахло. Убить нас готовы! — восклицала она. — Но мы, (далее нецензурно — прим. ред.), вернемся. И ваши пушки вам не помогут, вы меня еще узнаете!»

Далее случился любопытный поворот событий: женщина отъехала [на автомобиле] и спросила свою аудиторию в фейсбуке, где находится полиция: «Я буду разговаривать с полицией Чикаго, потому что хочу знать, какого хрена арабы, у которых даже гражданства (далее нецензурно — прим. ред.) нет, защищают свое китайское барахло с АК-47? Еду в чикагское полицейское управление прямо сейчас!».

На соседней парковке женщина подъехала к двум полицейским и рассказала о произошедшем. Полицейские ответили, что указанные магазины находятся за пределами их участка. «Говорят, не их, понимаешь, участок. Вот что я вам скажу про этих мусоров сраных. Палец о палец не ударят, но я еще вернусь и разберусь с этими гондонами».

По мнению женщины, владельцы не должны защищать свой бизнес, потому что застрахованы. «А наши жизни, мать вашу, не застрахованы!» — закричала она.

Бетт Бауманн, American Thinker

https://inosmi.ru/social/20200610/247589659.html – цинк
https://twitter.com/KarluskaP/status/1269427925239189504 – искомое видео тут (с Ютуба его удалили за разжигание и дискриманционные высказывания)

Одна сторона реализовала право на ношение оружия. Другая право на свободу слова.
К сожалению, американская конституция пока крайне несовершенна – в ней пока отсутствует поправка дающая черным право на мародерство и грабежи. Полагаю, сей позорный пережиток расизма должен быть искоренен.
Также необходим закон, который обяжет полицию давать мародерам юридическую консультацию по поводу их прав при грабеже магазинов, которые охраняют вооруженные продавцы.

Источник: Colonel Cassad



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