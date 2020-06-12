Названа причина падения самолета в Рязанской области

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12.06.2020, 0:08, Новости дня

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская назвала предварительную причину падения самолета в Шиловском районе Рязанской области.

«По предварительным данным, примерно в 20.04 вблизи деревни Сасыкино Рязанской области, задев линии электропередачи, потерпел крушение легкомоторный самолет, а пилот, управляющий воздушным судном, погиб», – приводит слова Марковской ТАСС.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь старший помощник прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по взаимодействию со СМИ Екатерина Короткова сообщила, что в связи с падением самолета ведомство организовало проверку. «Проведение проверки поручено рязанскому транспортному прокурору», – сказала она.

Напомним, в четверг вечером в Рязанской области разбился легкий самолет.



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