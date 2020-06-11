Чемпионат Португалии. “Витория” отыгралась в игре с “Белененсеш”

11.06.2020, 23:45, Новости дня

Матчем "Белененсеш" – "Витория Гимараэш" продолжилась программа 26-го тура чемпионата Португалии по футболу. Хозяева открыли счет, но гостям еще до перерыва удалось отыграться. Они спасли очко и вышли на 6-е место в турнире, которое дает право сыграть в следующем сезоне Лиги Европы.

Самое интересное, что оба гола забили футболисты гостей: счет открыл защитник "Витории" Сако, который на 16-й минуте неудачно срезал мяч в свои ворота. Однако, этот гол был явно не по игре, что гости в итоге доказали, сравняв результат: отличился на 38-й минуте Жоау Карлуш. Впрочем, второй тайм получился безголевым и, кажется, ничья устроила и хозяев, закрепившихся на 12-м месте, и гостей, которые вошли в шестерку лучших.