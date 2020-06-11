В Праге осквернен памятник Черчиллю

11.06.2020, 23:45, Новости дня

Неизвестные облили красной краской постамент установленного в центре Праги памятника премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, оставив на нем надписи "Был расистом" и "Жизни чернокожих имеют значение".

Пресс-секретарь муниципальной полиции Праги сообщил, что инцидент, скорее всего, связан с происходящими в США протестами против полицейского насилия и расизма. По его словам, будет начато расследование по факту порчи имущества, передает ТАСС.

Как сообщалось, в настоящее время США охвачены массовыми беспорядками, зачастую сопровождающимися насилием. К этому привели действия полиции Миннеаполиса, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд. К акциям протеста подключились также жители ряда крупнейших городов Европы.