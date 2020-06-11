 

Во время урагана во Львове погибла женщина. За два часа в городе выпало 25% месячной нормы осадков

11.06.2020, 23:34, Новости дня

Во Львове во время сегодняшней бури погибла 28-летняя женщина, сообщила в Facebook пресс-служба Брюховичского поселкового совета (поселок входит в состав Львова).

“Из-за бури и шквального ветра в Брюховичах на дачный дом упало дерево. В это время в доме находилась 28-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте”, – говорится в сообщении.

По данным горсовета, во время сегодняшней грозы со шквальным ветром во Львове упало почти 40 деревьев, повреждено 10 линий внешнего освещения.

В мэрии добавили, что в городе за два часа выпало 25% месячной нормы осадков – 24,4 мм.

Внаслідок буревію та шквального вітру по вул. Макаренка у Брюховичах на дачний будинок на прибудинковій території впало…

Posted by Брюховицька Селищна Рада on Neljapäev, 11. juuni 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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