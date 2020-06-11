Для ужесточения меры пресечения Ефремову не оказалось оснований
11.06.2020, 23:30, Новости дня
Оснований для ужесточения меры пресечения в отношении актера Михаила Ефремова нет, сообщили в правоохранительных органах.
«Оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет. Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование интернетом и средствами связи», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее в четверг сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули Ефремова под домашний арест после проведения допроса.
Напомним, Ефремова отправили под домашний арест после смертельного ДТП. Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру, а прокуратура подтвердила, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.
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