Республиканцы в Палате представителей готовят свой проект реформы полиции

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11.06.2020, 23:25, Новости дня

Республиканцы в Палате представителей представят собственные предложения по реформе полиции, приоритетами которых станут результативность, прозрачность и подотчетность работы полицейских, сообщил в четверг лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.

По словам Маккарти, позднее в четверг республиканцы из Палаты представителей встретятся с сенатором-афроамериканцем Тимом Скоттом, который работает над программой реформы полиции в Сенате. Они могут выдвинуть совместное предложение.

Маккарти также высказался в поддержку запрета на применение удушающего захвата.

Демократы, занимающие большинство мест в Палате представителей, представили свой план масштабной реформы полиции в понедельник. Голосование по этой инициативе должно пройти позднее в июне.

По словам Маккарти, одно из ключевых направлений предложения республиканцев – расширение программ подготовки полицейских. Он также предложил создать в Минюсте базу данных, в которой будут фиксироваться случаи применения насилия со стороны полицейских и против них.

Также предлагается создать базу данных, куда будут вносить офицеров, замеченных в нарушениях, чтобы их не нанимали в другие ведомства, неосведомленные об этом.

При этом Маккарти подчеркнул, что республиканцы поддерживают сотрудников полиции и учитывают их интересы.



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