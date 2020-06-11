ФСБ – столица «Лубянской Федерации»

11.06.2020, 23:25, Новости дня

С приходом Владимира Путина к власти ФСБ превратилась в «суперслужбу» и главный инструмент Кремля. В то же время ФСБ стала одной из самых коррумпированных силовых структур России. Об этом говорится в обнародованном 11 июня Центром «Досье» Михаила Ходорковского докладе «Лубянская Федерация. Как ФСБ определяет политику и экономику России».

По мнению авторов исследования, влияние спецслужбы на политическую и экономическую сферы жизни страны вышло далеко за пределы конституционных рамок, в которых ведомство обязано работать.

«За последние 10 лет ФСБ, преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты. Минобороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, МВД и другие структуры стали зависимы от ФСБ. Кроме того, представители спецслужбы регулярно влияют на решения судей, нарушая принцип независимости судебной ветви власти. Подобная система создает дисбаланс между государственными ведомствами и угрожает безопасности страны», – подчеркивается в документе.

Используемые ФСБ методы зачастую нарушают конституционные права граждан и включают в себя худшие практики времен КГБ, также утверждается в докладе. Согласно документу, представители спецслужбы «системно участвуют в коррупционной деятельности и зачастую сами организовывают и возглавляют то, с чем призвана бороться спецслужба…»

В докладе, в частности, отмечается, что высокопоставленные ветераны спецслужбы приватизировали 126 находившихся ранее на балансе КГБ СССР объектов недвижимости в Московской области. При этом недвижимость досталась им по цене значительно ниже рыночной, поскольку была оценена по остаточной стоимости.

Авторы исследования полагают, что за годы пребывания президента Путина у власти произошло перерождение ФСБ из государственной организации, призванной обеспечивать безопасность общества, «в полукриминальную структуру, присвоившую себе функции «второго правительства» и вторгающуюся буквально во все сферы общественной и государственной жизни».

Полный текст доклада доступен по ссылке здесь.

«Мы имеем дело со спрутом»

Оппозиционный политик, в прошлом полковник КГБ Геннадий Гудков в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что о доминировании этого органа над всей государственной системой он говорил еще тогда, когда был зампредом комитета Госдумы по безопасности. Однако, по его словам, любые попытки хоть как-то ограничить полномочия ФСБ натыкались на сильнейшее сопротивление.

«Например, в 2011 году я предложил профильному комитету ГД рассмотреть вопрос о процедуре постановки граждан на прослушку, наружку и так далее, – вспоминает экс-депутат. – До этого Верховный суд на мой запрос прислал ответ, что они ведут только количественный учет заданий, а как и насколько конституционно принимаются решения по ограничению конституционных права граждан на тайну переписки и личной жизни –никому не известно. Все данные на этот счет находятся в недрах ФСБ, а проверить ведомство никто не может. Когда я предложил хотя бы просто обсудить эту тему на заседании комитета, разразился жуткий скандал. Ко мне пришел бывший глава ФСБ (1996-1998 годы – В.В.) Николай Ковалев и начал с пеной у рта доказывать, что это разрушает секретность работы органов. В результате порочную практику рассматривать не стали».

За прошедшие годы ФСБ реально подчинил себе всю правоохранительную систему России, считает Геннадий Гудков. По его оценке, эта спецслужба сегодня полностью курирует все самые важные дела, в том числе политически окрашенные. «Следственный комитет перед ФСБ стоит под козырек, – добавил он. – Это я точно знаю. Спецслужбой подмяты все судебные инстанции. Ни один председатель регионального суда по значимым делам не сделает ничего без согласования с ФСБ».

По словам политика, относительную автономию от ФСБ сохраняет лишь Росгвардия, благодаря близости ее главы Виктор Золотова к Путину, и Федеральная служба охраны, которая замыкается лично на президенте.

«ФСБ имеет огромное количество прикомандированных сотрудников при каждом ведомстве. По сути мы имеем дело со спрутом. ФСБ сегодня – главная опора авторитарного, превращающегося в диктаторский режима Путина», – резюмировал Геннадий Гудков.

Как ему представляется, до возвращения в 1937 год осталось совсем немного.

«ФСБ сейчас может арестовать кого угодно и расправиться с ним»

Заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ВШЭ, профессор Илья Шаблинский согласен, что ФСБ сейчас – самая могущественная и бесконтрольная спецслужба. По его убеждению, сегодня крайне рискованно подвергать саму организацию или ее сотрудников какой-либо критике.

«Что еще хуже перечить следователям из ФСБ боятся суды, – уточнил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки», – а самое мрачное – что возбужденные спецслужбой дела часто секретятся, судебные заседания объявляют закрытыми и общество не может получить никакой информации о сути предъявленных обвинений. Этим ведомством инициировано очень много дел, о которых мы практически ничего не знаем».

Люди, которых ФСБ рассматривает как неугодных, обречены, их совершенно никак нельзя защитить, говорит юрист. По его наблюдениям, суды выполняют рекомендации и установки следователей ФСБ как приказы.

Вместе с тем Илья Шаблинский затруднился сказать, к каким последствиям может привести такое положение дел. Как ему кажется, ФСБ само по себе не заинтересована в больших масштабах репрессий и работает пока «точечно»: «Хотя у них совершенно точно есть противники, которых они выбирают по политическим причинам, а не по юридическим основаниям. И таких прецедентов хватает. Объективно ФСБ сейчас может, обвинив в чем угодно, арестовать кого угодно и расправиться с ним».

Никаких препятствий, барьеров для них не существует, заключил профессор.