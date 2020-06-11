Настоящий потоп: жители Перми в ужасе от последствий ливня и града

11.06.2020, 23:10, Разное

В Перми произошло серьезное ЧП. Уточняется, что в городе прошли сильные ливень и град, которые доставили хлопок местным жителям.

Очевидцы рассказали, что видели, как по затопленным улицам плыли машины. Град также доставил хлопот россиянам, передает “Царьград”. Кадры, на которых запечатлены последствия случившегося, обнародованы в социальных сетях.