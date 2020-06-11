 

В Москве школьница устроила разборки со стрельбой из-за расставания с парнем

11.06.2020, 23:10, Разное

В Москве школьница устроила разборки со стрельбой из-за расставания с бойфрендом. Дело в том, что бывший парень девушки очень хотел вернуть возлюбленную, поэтому стал шантажировать ее распространением интимных фото.

Девочка-подросток не растерялась и привела в дом к отвергнутому любовнику своих знакомых, один из которых был вооружен. Злоумышленник выстрелил несчастному в ногу и заставил удалить из телефона компромат на подругу, пишет телеграм-канал “Mash”. Отец пострадавшего написал заявление в полицию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Скандалы: Особенности социальной дистанции в московском транспорте

17.05 / Ученые опровергли факт зарождения коронавируса на рынке в Ухане

15.05 / В Бурятии женщину повторно госпитализировали с COVID-19

11.04 / Профессор из Швеции дал неутешительный прогноз по ситуации с коронавирусом

24.04 / 10 самых смертоносных вирусов

21.04 / Фото раздора: на Дженнифер Лопес подали в суд из-за снимка в Instagram

31.05 / Мнение: Переезд старых постов

13.04 / Александр Петров, Дарья Мельникова, Елизавета Боярская и другие российские актеры сняли клип о самоизоляции

18.04 / Составлен ТОП-5 наиболее надёжных автомобилей вторичного рынка России

29.04 / Запах любимого человека помогает уснуть, считают ученые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска