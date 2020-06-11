Мнение: Как Бабченко с Ефремовым выпивал…

11.06.2020, 23:07, Разное

Бабченко повеселил. Рассказом о том, как он как-то выпивал с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Ефремовым, а за соседним столом выпивал Михаил Леонтьев. «И Миша Ефремов дружески так с Мишей Леонтьевым через столик пошучивает, посмеивается, чокается…»

«Я тогда встал, ушел в другой кабак….» – написал Бабченко. И это улыбнуло! Чтобы Аркаша да ушел из-за стола, когда еще не все допито… Не верю! Тот Бабченко, которого убили, и которого я знал, и с которым не раз выпивал, не ушел бы из-за стола, пока есть что пить…

Я оказался прав. Уже следующий абзац Аркаша начинает словами: «Когда вернулся…». Вот это больше похоже на правду, видимо, перекурить выходил…

Но и удивил Бабченко своим то ли наивным, то ли придурковатым вопросом: «Вполне себе встроенный в систему чувак, вполне комфортно живущий в столице Рейха, друг детства пресс-атташе "Роснефти", упакованный до домика в Юрмале, садится бухим в свой "Гранд Чероки", на котором уже 143 штрафа, мчится по столице Рейха на повышенной и убивает какого-то пейзанина из Рязани на заработках – … разве можно такого человека посадить»? (отсюда).

Можно, Аркаша! И нужно! И Ефремов будет сидеть!