Мнение: Помощник президента Абхазии по международным связям

11.06.2020, 23:00, Разное

Прославившийся на Донбассе основатель и первый командир интернациональной бригады/батальона "Пятнашка"; Ахра Авидзба (позывной "Абхаз") назначен помощником президента Абхазии по международным связям.

Его карьерный взлет не удивителен – он принимал активное участие в недавних протестах в Абхазии, которые завершились отставкой президента страны.

"Абхазу" успехов – хорошо себя проявил на Донбассе, теперь и своей стране есть шанс деятельно помочь.