 

Мнение: Помощник президента Абхазии по международным связям

11.06.2020, 23:00, Разное

Прославившийся на Донбассе основатель и первый командир интернациональной бригады/батальона  "Пятнашка"; Ахра Авидзба (позывной "Абхаз") назначен помощником президента Абхазии по международным связям.
Его карьерный взлет не удивителен – он принимал активное участие в недавних протестах в Абхазии, которые завершились отставкой президента страны.
"Абхазу" успехов – хорошо себя проявил на Донбассе, теперь и своей стране есть шанс деятельно помочь.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Когда в России пройдут школьные выпускные

12.05 / Ученые узнали, как связаны недосыпание и пересыпание с бронихиальной астмой

30.04 / Пик заболеваемости COVID в России может наступить в середине мая — эксперт Роспотребнадзора

20.05 / Подмосковные военные получили квартиры в виде железных ящиков

14.04 / Мнение: Можно ли во время разгула коронавируса болеть гриппом или ангиной?

13.04 / Личное: Изуродовала жизнь детей

13.05 / Охранники Британского музея рассказали о творящейся там мистике и чертовщине

04.06 / Мнение: Операция “Висла” – Этническая чистка или конец бандеровскому террору

18.03 / Мнение: Письмо: “Ощущаю себя тварью дрожащей”

08.05 / Коронавирус за сутки выявлен у 10 699 жителей России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска