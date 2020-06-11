Ученые предложили новый метод синтеза керамической ткани

11.06.2020, 22:54, Новости дня

Российскими учеными был предложен новый способ получения карбидкремниевой ткани. Это материал является незаменимым для работы в условиях высоких температур, а также повышенного механического воздействия.

Карбидкремниевые ткани являются одними из самых перспективных армирующих материалов, увеличивающих рабочую температуру. На воздухе такие соединения способны выдерживать нагрев выше 1500 °С. Командой российских ученых был придуман метод синтеза подобных тканей. Новый способ лишен недостатков, которые мешают его промышленному производству.

Новый способ синтеза карбидкремниевой ткани основан на силицировании углеродной ткани парами монооксида кремния. После анализа полученных тканей учеными был подтвержден полный переход из углеродного в карбидкремниевое волокно.