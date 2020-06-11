 

Еще одним источником возобновляемой энергии может стать влажность

11.06.2020, 22:54, Новости дня

По мнению ученых, ими был открыт новый источник возобновляемой энергии. Во время новой работы команде исследователей удалось генерировать напряжение с помощью использования воды и металла.

Эксперты использовали потенциал капель воды, способных заряжать металлические поверхности при помощи трения. Во время предыдущих исследований обнаружилось, что в ответ на влажность воздуха некоторые типы металлов генерируют электрический заряд.

По словам специалистов, изолированные металлические поверхности накапливают заряд при относительной влажности воздуха выше 60%. Обнаружилось, что влажный воздух может быть использован для зарядки поверхностей до одного вольта.



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