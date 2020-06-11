 

Медики назвали напитки, улучшающие сон и пищеварение

11.06.2020, 22:53, Разное

Сон играет важную роль для здоровья и самочувствия человека, а его недостаток ухудшает настроение и повышает аппетит. Медики составили список напитков, способных улучшить сон и пищеварение.
Специалисты рассказали, что вишневый сок, приготовленный самостоятельно из свежей или замороженной вишни, улучшает качество и длительность сна. Лучше его немного разбавить водой и не добавлять сахар, либо использовать подсластители – стевию или ксилит. С помощью этого напитка можно также предотвратить сонливость, появляющуюся на протяжении дня, задержку воды в организме, и повысить уровень мелатонина. Вода с лимоном и имбирем улучшает пищеварение, поэтому ее можно пить и утром, и вечером. Кроме того, она способствует избавлению от лишнего количества воды в организме и восстановлению правильного pH. Также справиться с проблемами со сном поможет теплое молоко, как коровье, так и растительное, с добавлением специй, особенно мускатного ореха. Этот напиток стимулирует выработку серотонина и триптофана, благодаря которым облегчается процесс засыпания.

Медики предупреждают, что при наличии длительных проблем с засыпанием не стоит рассчитывать на быстрое улучшение после первого применения этих напитков. Однако в случае ежедневного регулярного их употребления, можно увеличить продолжительность сна и повысить его качество.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Актёры сериала «Скорая помощь» призвали россиян соблюдать правила предосторожности и режим самоизоляции

15.05 / Мнение: Коронавирус передается от кошки к кошке

07.05 / Дженнифер Гарнер и Эми Адамс встали на защиту Меган Маркл после критики ее нового видео с Арчи

04.05 / Медики выяснили, могут ли лекарства от гипертонии влиять на протекание COVID-19

13.05 / Ученые: Регенерация сердца после сердечного приступа возможна

13.05 / Google Play Music предлагает пользователям перейти на YouTube Music из-за скорого закрытия

28.05 / Мнение: Воздержитесь от утверждений, что эсэсовцы из “Галичины” не нацисты

16.04 / В СМИ кричат о хантавирусе, но это не новая инфекция

21.04 / Врач-психиатр объяснил состояние заболевшей Даны Борисовой

25.05 / Мнение: Как советская власть обзавелась развитой промышленностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска