Медики назвали напитки, улучшающие сон и пищеварение

11.06.2020, 22:53, Разное

Сон играет важную роль для здоровья и самочувствия человека, а его недостаток ухудшает настроение и повышает аппетит. Медики составили список напитков, способных улучшить сон и пищеварение.

Специалисты рассказали, что вишневый сок, приготовленный самостоятельно из свежей или замороженной вишни, улучшает качество и длительность сна. Лучше его немного разбавить водой и не добавлять сахар, либо использовать подсластители – стевию или ксилит. С помощью этого напитка можно также предотвратить сонливость, появляющуюся на протяжении дня, задержку воды в организме, и повысить уровень мелатонина. Вода с лимоном и имбирем улучшает пищеварение, поэтому ее можно пить и утром, и вечером. Кроме того, она способствует избавлению от лишнего количества воды в организме и восстановлению правильного pH. Также справиться с проблемами со сном поможет теплое молоко, как коровье, так и растительное, с добавлением специй, особенно мускатного ореха. Этот напиток стимулирует выработку серотонина и триптофана, благодаря которым облегчается процесс засыпания.

Медики предупреждают, что при наличии длительных проблем с засыпанием не стоит рассчитывать на быстрое улучшение после первого применения этих напитков. Однако в случае ежедневного регулярного их употребления, можно увеличить продолжительность сна и повысить его качество.