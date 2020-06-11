Легкий самолет разбился в Рязанской области

11.06.2020, 22:53, Новости дня

В Рязанской области потерпел крушение легкий самолет, пилот погиб, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Упал самолет у деревни Авдотьинка, предварительно модель «Бекас», разлива топлива нет, пилот погиб», – приводит текст сообщения регионального главка ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают сотрудники МЧС, пожара на земле не было. «Он упал на достаточном удалении от жилых домов», – добавили в ведомстве.

Глава Шиловского района Рязанской области Василий Фомин сообщил, что погибший пилот разбившегося самолета занимался обработкой полей. «Это не с нашего аэродрома специалист, с аэродрома Панино под Спасском. Обрабатывал поля. Что случилось, комиссия выясняет. Самолет не загорелся при падении», – сказал Фомин.

Аэродром Панино находится в 45 км на юго-восток от Рязани.

Х-32 «Бекас» – легкий двухместный многоцелевой самолет. Разработан харьковской фирмой «Лилиенталь», выпускается серийно с 1993 года.

Напомним, в конце апреля легкомоторный самолет разбился в американском штате Невада.