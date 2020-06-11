Фестиваль «Нашествие» перенесли на июль 2021 года

11.06.2020, 22:48, Новости дня

Организаторы фестиваля «Нашествие» сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года и попросили гостей сохранять билеты.

«Принято решение о переносе фестиваля «на июль 2021 года. Пожалуйста, сохраните свой билет, мы с вами обязательно встретимся на нашем фестивальном поле в следующем году», – приводит текст заявления ТАСС.

Решение о переносе сроков проведения объясняется тем, что обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции «в условиях такого масштабного и массового мероприятия в настоящее время не представляется возможным».

Фестиваль должен был пройти в селе Большое Завидово в Тверской области 24-26 июля.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что с учетом предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности в этом году «Нашествие» проводиться на территории региона не будет.

«Нашествие» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в РФ и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года.

Планировалось, что в 2020 году выступят порядка 70 коллективов, список основных артистов был сформирован еще зимой. В афише «Нашествия» уже были заявлены Вячеслав Бутусов, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы «Машина времени», «Алиса», «Сплин», Lumen, «Несчастный случай», «Крематорий», «Пилот», «Тараканы!», «Слот» и другие.

В прошлом году фестиваль начался с выступления группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.