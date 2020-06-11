 

Боец UFC Петр Ян: поединок с Альдо – это шаг к моей главной мечте

11.06.2020, 22:35, Новости дня

Российский боец ведущего американского промоушена смешанных единоборств UFC Петр Ян прокомментировал предстоящую 11 июля схватку с экс-чемпионом Лиги в полулегком весе бразильцем Жозе Альдо. На кону их поединка будет стоять вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

"Есть ли у меня опасения относительно паузы между боями? – цитирует Яна портал Спортс.Ru. – У меня уже были перерывы между боями в несколько месяцев, но я не вижу проблем в этом. Если ты тренируешься, то это не проблема. Есть примеры, когда атлеты не дерутся по два года, выходят и проводят отличные поединки".

Боец, который может стать вторым в истории UFC российским чемпионом Лиги, признался, что находится в шаге от своей мечты: "Контракт подписан, бой объявлен. Сейчас мы уже надеемся, что все участники смогут добраться до места проведения турнира. Подраться с Альдо – это одна из высших ступеней".

Ян также признался, что понимает опасность встречи с искушенным в ММА соперником: "Для меня Альдо более опасен во всех компонентах, чем любой другой претендент. Но я согласился на этот бой без лишних колебаний. Это отличный вызов и прекрасная возможность заявить о себе".



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