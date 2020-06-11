Рок-фестиваль “Нашествие” не состоится

11.06.2020, 22:35, Новости дня

Рок-фестиваль "Нашествие", который ежегодно проходит в Тверской области, в 2020 году не состоится из-за предписаний Роспотребнадзора.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона сказал, что рассчитывает на то, что поклонники "Нашествия" отнесутся с пониманием к вынужденному запрету, который связан с заботой о здоровье и жизни людей, напомнив, что обычно на трехдневный фестиваль приезжает большое количество гостей из других регионов.

В свою очередь организаторы "Нашествия" сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 году и попросили зрителей сохранять уже купленные билеты.

Фестиваль был запланирован на 24-26 июля в селе Завидово Тверской области.