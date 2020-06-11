 

Президент Кипра – Эрдоган пытается превратить Турцию в средиземноморскую сверхдержаву

11.06.2020, 22:22, Новости дня

Буровые работы Турции у кипрского побережья противоречат международному праву и нарушают суверенитет Кипра, заявил президент республики Кипр Никос Анастасиадис в своём интервью для Die Welt. По мнению политика, Реджеп Эрдоган намерен превратить Турцию в средиземноморскую сверхдержаву, что выливается в экспансионистские действия Анкары в регионе.


Reuters

Своими буровыми работами вблизи кипрского побережья Турция нарушает суверенитет Кипра, заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис в своём интервью для Die Welt. По словам Анастасиадиса, работы, проводимые Турцией, противоречат международному праву.

«Президент Эрдоган является возмутителем спокойствия. Он хочет превратить Турцию в средиземноморскую сверхдержаву. Незаконные действия в кипрских водах являются частью ревизионистской политики Турции в восточном Средиземноморье. Другими примерами являются экспансионистские действия в Сирии, Ливии, против Греции», — приводит издание слова Анастасиадиса.

Президент Кипра заявил о готовности выплат турецким киприотам средств и государственного фонда, в который поступают доходы от добычи газа: однако, для этого Турция должна признать исключительную экономическую зону Кипра и придерживаться международного права.

Анастасиадис также отметил, что у Кипра нет ни ВВС, ни флота, поэтому в вопросах безопасности страна зависит от своих партнёров. Что касается роли Германии, то президент Кипра отметил, что уважает сдержанную позицию Берлина, однако ожидает, что ЕС и, в частности, ФРГ, окажут давление на Турцию, вплоть до введения жёстких санкций. «В качестве реакции на буровые работы Турции ЕС в ноябре создал правовую базу для введения санкций, это был важный первый шаг. Однако теперь существует опасность дальнейшей эскалации со стороны Анкары, угрожающей стабильности и безопасности всего региона. ЕС не должен бездействовать» — заявил политик.

Президент Кипра также подчеркнул, что готов в любой момент сесть за стол переговоров для решения кипрского конфликта, однако Турция не выказывает готовности к возобновлению диалога.



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