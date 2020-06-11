ГБР составило новое подозрение замглавы МИД Божку. Дело касается назначения Семочко в Службу внешней разведки

11.06.2020, 22:20, Новости дня

10 июня Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом генерального прокурора вручило заместителю министра иностранных дел Егору Божку подозрение в издании незаконного приказа во время пребывания на должности главы Службы внешней разведки. Этим приказом от 2018 года Сергей Семочко был назначен его первым заместителем. Божок рассказал агентству “Укринформ”, что получил второе аналогичное подозрение за два месяца, а первое суд признал необоснованным.

“Второе подозрение …полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения в части правовой квалификации моего якобы преступления. Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что вышеперечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемым бывшим президентом Украины Петром Порошенко путем его заведомо незаконного указа”, – отметил дипломат.

По информации Божка, следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2 млн грн.

Божку 10 апреля сообщили о подозрении в рамках производства, которое касается назначения Семочко на должность первого заместителя главы СВР. По мнению следователей ГБР, это назначение было незаконным. “По мнению ГБР и Офиса генпрокурора, я повлек тяжкие последствия в виде начисленного Семочко денежного обеспечения и предоставления доступа к документам, составляющим государственную тайну”, – рассказал Божок.

Печерский районный суд Киева 21 апреля отклонил ходатайства следователя об избрании для Божка меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранении его от должности замминистра иностранных дел.

Как утверждал источник издания “ГОРДОН”, основанием для открытия производства против Божка стало письмо нынешнего главы СВР Валерия Евдокимова в Госбюро расследований. Евдокимов якобы ссылался на внутренние распорядительные акты своего предшественника о допуске Семочко к гостайне и начислении ему около 1,5 млн грн заработной платы. При этом в письме уточняется, что около 1 млн грн из этой суммы остались на депозитном счете СВР, а доступ Семочко к гостайне предоставили после отставки Божка, рассказал собеседник.

Божок возглавил Службу внешней разведки в сентябре 2017 года. 13 марта 2019-го Порошенко подписал указ о его отставке. В тот же день Кабмин назначил Божка заместителем министра иностранных дел.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Осенью 2018 года в эфир вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

10 июня 2020 года Порошенко, который пришел на допрос в Государственное бюро расследований, попытались объявить о подозрении в деле о назначении Семочко. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. Политик не стал получать подозрение, а направился на прием к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Та обвинила Порошенко в давлении и заявила, что подозрение политику отправили по почте. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.