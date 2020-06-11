В Конгрессе США Иванишвили считают «близким союзником» Путина

11.06.2020, 22:13, Новости дня

Влиятельная внутрипартийная фракция республиканцев в Палате представителей Конгресса – «Комитет республиканских исследований» (Republican Study Committee, или RSC) – разработала новую стратегию того, как строить отношения с Москвой. В новом докладе этого комитета, опубликованном 9 июня под названием «Усиление Америки и противостояние глобальным угрозам», представители республиканского кокуса предлагают контрмеры в отношении правительств России, Китая и Ирана – государств, чья политика представляется авторам доклада наиболее вредоносной для Соединенных Штатов.

Авторы доклада считают, что санкции США должны распространяться на влиятельных лиц в постсоветских странах, которые способствуют усилению пророссийского влияния. В случае Грузии, речь может идти о председателе правящей партии «Грузинская мечта», бывшем премьер-министре (2012-2013), миллиардере Бидзине Иванишвили, которого оппоненты считают теневым правителем страны.

«Бидзина Иванишвили, самый богатый человек в Грузии, является близким союзником Путина и участвует в дестабилизации ситуации в Грузии в пользу России», – отмечено в 120-страничном докладе.

В документе говорится о необходимости принять законопроект, который обяжет Госсекретаря США рассмотреть вопрос о том, является ли Россия спонсором терроризма и, соответственно, ввести дополнительные, более жесткие санкции как против РФ, так и против «иностранных пособников» российского президента, «которые подрывают суверенитет бывших советских республик».

Кроме Иванишвили, в докладе в данном контексте упоминается украинский «пророссийский олигарх» – лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, медиаимперия которого, согласно авторам доклада, «активно участвует в распространении дезинформации в Украине».

«Демократический союзник США»

О Грузии в документе говорится как о «демократическом союзнике Соединенных Штатов». При этом отмечается значительный вклад Грузии в миротворческие миссии в Афганистане и НАТО.

В докладе также упоминается разработанная в 2017 году трехлетняя американская «Программа оборонной готовности», подразумевающая участие американских инструкторов в повышении профессионализма и обороноспособности девяти грузинских батальонов.

Конгрессмены считают, что одобрив продажу оружия Грузии, США помогут ей в укреплении обороноспособности, в том числе с целью противостояния российской агрессии. Также, согласно авторам доклада, Конгресс должен предложить Грузии военную помощь и способствовать повышению совместимости грузинских вооруженных сил со стандартами НАТО, а также помочь в борьбе против российской пропаганды. Авторы доклада поддерживают введение санкций против нарушителей прав человека в Грузии, включая на территории оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.

«Смешно и несерьезно»

Грузинские власти высказали несогласие с оценкой роли Иванишвили в грузинской политике, содержащейся в докладе фракции республиканцев-конгрессменов. При этом глава Минюста Грузии Тея Цулукиани обратила внимание на то, что в том же документе указано, что военное сотрудничество Грузии и США при нынешней власти «находится на высшей точке». «Подобные нестыковки вызывают иронию», – сказала 11 июня Цулукиани.

В то же время, по мнению министра юстиции, авторы доклада руководствовались информацией «лоббистов» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который, начиная с 2012 года, когда его партия на выборах проиграла партии Иванишвили, старается представить своих оппонентов – т.е. правящую Грузией партию, – «агентами Путина».

«Всё это очень смешно и несерьезно», – заявила Цулукиани, которая одновременно пояснила, что Бидзина Иванишвили является «пока что единственным гарантом суверенитета, независимости и стабильности нашей страны».

«Обязательно выясним»

В то же время министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в своём комментарии по поводу доклада отметил, что МИД «обязательно выяснит, как и согласно чьей рекомендации попало это одно предложение в такой значимый документ, который одновременно содержит очень важные заявления о поддержке Грузии».

Залкалиани обратил внимание на то, что доклад практически сразу же после его опубликования оказался на странице экс-президента Михаила Саакашвили в социальной сети «Фейсбук».

«Очень печально и стыдно говорить о том, что лидер партии ведет страну к дестабилизации в то время, когда страна еще никогда не была такой стабильной с точки зрения внешней политики и сотрудничества с нашими стратегическими партнерами», – заявил 11 июня Залкалиани.

Реакция оппозиции

Грузинская оппозиция полагает, что позиция республиканского кокуса Конгресса США и термины, которые были использованы в докладе в отношение Иванишвили, являются «серьезным сигналом» для правящей партии.

«Иванишвили и его режим своими действиями усиливают позиции Путина в Грузии, также как и в большом противостоянии свободного мира и путинской России», – считает лидер оппозиционной «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

При этом депутат от партии Саакашвили Саломе Самадашвили восприняла текст доклада внутрипартийной фракции республиканцев как «ожидание со стороны стратегических партнеров таких политических изменений в Грузии, в результате которых у страны появится возможность вернуться на западную орбиту и высвободиться из сферы регионального влияния России».

Комментарий посла США в Тбилиси

Посол США в Грузии Келли Дегнан отметила в своём комментарии для СМИ, что стратегическое партнерство Грузии и Соединенных Штатов имеет ключевое значение для обеих стран и что оно остается по-прежнему сильным. Дегнан подчеркнула, что мнения высказанные в докладе внутрипартийной фракции республиканцев в Конгрессе, не представляют официальную позицию США. «Мы верим в будущее Грузии и в её успех», – заявила 11 июня глава дипмиссии Соединенных Штатов в Грузии.