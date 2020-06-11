Трамп возвращается к привычному режиму предвыборной агитации

11.06.2020, 22:13, Новости дня

Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала пандемии возвращается к привычному режиму предвыборной агитации: как сообщает издание Politico, на ближайшее время у него запланировано немало мероприятий в разных городах США.

В четверг Трамп вылетает в Даллас, где примет участие в мероприятии, посвященном проблеме расового неравенства, а также в акции по сбору средств, а затем отправится на свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

В ближайшие выходные Трамп выступит перед выпускниками в Нью-Йорке, на следующей неделе проведет предвыборную акцию в Талсе, штат Оклахома, а в следующем месяце будет присутствовать при запуске фейерверков в Южной Дакоте. В ближайшие недели он также планирует провести предвыборные митинги во Флориде, Аризоне и Северной Каролине. Кроме того, планируются масштабные мероприятия по сбору средств в Хэмптоне, а также в Тампе в начале июля и в Миссисипи в конце августа.

Президент не проводил акций по сбору средств уже несколько месяцев, но мероприятия в Техасе и Нью-Джерси, как ожидается, принесут в совокупности более 16 миллионов долларов. Они пройдут в частном доме в Далласе и на территории курорта в Бедминстере.

На оба приема приглашены всего по 25 человек, в соответствии с рекомендациями по социальному дистанцированию. Кроме того, все гости должны будут сдать анализ на коронавирус. По данным портала POLITICO, за посещение приема в Далласе участники заплатят по 580 600 долларов с пары, а в Бедминстере – около 250 000 долларов за стол.