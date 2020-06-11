 

Росстат опубликовал данные по смертности в России за апрель. И сразу их удалил

11.06.2020, 22:05, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа сайте Росстата 11 июня появились данные о смертности в России в апреле 2020 года, однако через 10 минут доступ к ним был заблокирован. На данные обратил внимание журналист Михаил Зеленский, таблицу с данными он опубликовал в комментариях к своему посту в фейсбуке.

Согласно данным Росстата, в апреле умерли 2712 человек, у которых был коронавирус. Из них от коронавируса скончались 1660, а от “других состояний” – 1052 человека. Это больше, чем данные федерального оперативного штаба, который ранее отчитался о 1145 смертях людей с коронавирусной инфекцией. 

Также, согласно удаленным данным, общая смертность в апреле 2020 года понизилась в сравнении с 2019 годом на 2,9%. Средний показатель за 10 лет уменьшился на 4,5%.

Ранее в Росстате заявляли, что опубликуют данные по смертности за апрель 15 июня. В ведомстве говорили, что из-за “распространения коронавирусной инфекции” им требуется дополнительное время, чтобы уточнить всю информацию о летальных исходах. 

По данным на 11 июня, за последние сутки в России умерли 174 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число умерших от COVID-19 достигло 6532 человек. Всего в стране коронавирусной инфекцией заразились 502 436 человек. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что низкие показатели смертности от коронавируса в России обусловлены не манипуляциями со статистикой, а эффективностью российской системы здравоохранения.

Перед этим в мае Financial Times и The New York Times​ выпустили материалы о том, что настоящее число умерших от COVID-19 в России может быть на 70% больше официально озвученных данных. В МИД России эти публикации назвали “беспочвенными спекуляциями”, “очередным сенсационным антироссийским фейком” и потребовали их опровергнуть.

В ВОЗ заявили, что статистика смертности от коронавируса, которая ведется в России, является “сложной для понимания”, и порекомендовали пересмотреть способ учета летальных исходов. Представители организации отметили, что низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится “необычно”.

 



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