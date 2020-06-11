Американский генерал извинился за появление с Трампом после разгона протестов в Вашингтоне

11.06.2020, 22:05, Новости дня

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал ошибкой свое появление рядом с президентом США Дональдом Трампом после разгона мирной демонстрации возле Белого дома в Вашингтоне.

Как сообщает CNN, генерал выпустил заявление, в котором отметил, что его присутствие рядом с президентом (совместная прогулка Трампа и Милли была задокументирована журналистами) “сделало возможным предположение, что военные вмешались во внутреннюю политику страны”.

Фотография, на которой Милли запечатлен в компании президента и его окружения, была сделана 1 июня возле церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. Незадолго до того, как Трамп прибыл туда, полиция и военнослужащие Национальной гвардии разогнали участников мирной демонстрации против полицейского насилия в США.

“Мне не следовало находиться там, – заявил Марк Милли. – Мое присутствие в этом месте в это время сделало возможным предположение, что военные вмешались во внутреннюю политику. [Мое присутствие там] в качестве кадрового военного в форме было ошибкой”.

В своем выступлении генерал Милли также назвал возмутительным убийство в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которое послужило поводом к началу демонстраций по всей стране. Протесты, заявил Милли, были вызваны “веками несправедливого отношения к афроамериканцам”.

46-летний Джордж Флойд погиб во время задержания полицией Миннеаполиса 25 мая. В Сети было опубликовано видео задержания, на котором Флойд лежит на земле в наручниках, а полицейский в течение восьми минут прижимает его к земле, удерживая колено на его шее. Флойд неоднократно просит убрать колено и говорит, что ему нечем дышать, но полицейский игнорирует его просьбы.

После этого в Миннеаполисе начались многодневные акции протеста, которые переросли в беспорядки: демонстранты подожгли участок, где работали полицейские, задержавшие Флойда, разграбили десятки магазинов, вступали в стычки с полицией. Губернатор штата ввел в город Национальную гвардию, а президент Трамп пригрозил привлечь к разгону демонстраций военных, если местные власти не возьмут ситуацию под контроль.