Личное: Корона Аланы Мамаевой

11.06.2020, 22:00, Разное

Алана Мамаева вылила в мир понос откровений о том, какая она королева.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Почему одних бьют, а других любят и носят на руках? Я всегда чувствовала себя выше других. Умнее, красивее, сильнее… Самоуверенность всегда мне помогала.

В чём конкретно Мамаевой помогала самоуверенность?



В том, чтобы ныть в прямых эфирах Эскортограма о том, как тебе изменяет муж, бросает трубки, когда ты ему звонишь, и шлёт тебя прямым текстом нахер?

Мамаев нагло и открыто изменял Алане. Та же только утирала сопельки, цеплялась жалкой собакой за его штаны и прощала. Прощала то, что простить, в принципе, нельзя. Прощала, находя отдушину в нытье о своей беде людям, которым на неё — откровенно срать.

А теперь эта морально обоссаная женщина пытается примкнуть к тем, кого любят и носят на руках? Нет уж: место Мамаевой — это кружок обиженок.

Именно таких, как она бьют. Именно таких, как она, унижают. Именно таким, как она, ссут на голову. И никакие новые и громкие заявления с её стороны этого не изменят.

О какой такой самоуверенности смеет заикаться эта жалкая тётка? Да судя по количеству пластических операций, её самооценка — не то, что в жопе. Её, в принципе, нет.

Мамаева настолько себя ненавидит, что при помощи скальпеля стёрла с лица земли своё собственное лицо.

Была симпатичной женщиной, а стала дешёвым дружеским шаржем на Анджелину Джоли.



Фото: Соцсети

Мамаева посмела заикнуться о том, что люди её уважают.

Если ты идешь с короной на голове, окружающие смотрят и думают: а может она реально королева? И тебя начинают уважать.

Где, простите, корона? И кого тут уважать? эту, что ли?

Бабу, которая находится в таком состоянии, легко затащить в тачку или подворотню, пустить по кругу, отодрать во все отверстия, обоссать и выкинуть. И она с этим ничего не сможет сделать. Она и заорать-то не в состоянии. Да, и в принципе, понять, что её трахают.

Жёстко? Возможно. Но так выглядит правда.

Как такую женщину можно уважать? Да никак.

Впрочем, Мамаев и не уважает. Алану никто не уважает. Она и сама-то себя не уважает.



Фото: Соцсети

С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально. Такие приколы. Он своеобразно выражает чувства. Если ему нравится, как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеется.

Уважающая себя женщина не опустится до драки с мужчиной. Драться с мужчиной — это не нормально. Это не прикол. Это — положение не жены, а половой тряпки в доме.

Он её толкает и смеётся, а она считает это нормальным и впаривает себе и окружающим сказку о том, что её любят и носят на руках.

А я вот думаю, что Мамаев Аланку бьёт и наверняка ей изменяет.

А почему бы и нет? Она ведь всё стерпит.

Поговорим о самоуважении?

Человек, который себя уважает, он, в вашем понимании, какой?

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