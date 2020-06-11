 

Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко

11.06.2020, 21:55, Разное

Зеленский встречался с Порошенко после победы на выборах и говорил “о многом”, заявил глава государства. Бывший президент говорил, что хочет помочь Украине и предлагал забыть о разногласиях, уточнил Зеленский.

Говоря о переговорах со своим предшественником, президент заявил, что тот предлагал ему помощь во взаимодействии с международными партнерами. Зеленский заявил, что отказался от предложения.

Он пояснил, что не увидел в словах Порошенко “никакого смысла”. Бывшего президента Зеленский назвал “опытным манипулятором” и признался, что не доверяет ему.

“С ним нельзя договариваться – это говорят как его бывшие друзья, так его бывшие враги”, – сказал лидер Незалежной в интервью “Украинской правде”.

Себя Зеленский позиционирует как совершенно другого руководителя. На недавней пресс-концеренции по случаю первой годовщины президентства он заявил, что отличается от Порошенко “всем”. Зеленский признался, что не так хорошо знает украинский язык, зато уважает граждан.

Тогда же он дал понять, что уголовное преследование экс-президента продолжится. Зеленский пообещал Порошенко “еще много расследований”. В настоящее время имя политика фигурирует в 16 делах.

зеленский хотел заболеть коронавирусом, но не получилось. наверно это опять порошенко ему помешал

— Portobello (@missy_porto) June 9, 2020



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