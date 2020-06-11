 

Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень

11.06.2020, 21:55, Разное

Когда президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с бывшим лидером Грузии Михаилом Саакашвили, последний заявил, что хочет помогать. Политики несколько раз встречались, обсуждали различные вопросы, Саакашвили давал весьма адекватные советы.

На одной из встреч Михаил Николаевич спросил
Владимира Александровича, на какой должности он его видит. Зеленский предложил Саакашвили самому подумать над этим вопросом. Однако все же предложил ему быть советником по реформам.

Экс-президент Грузии был вынужден отказаться от такого предложения. “Это не мой уровень”, – сказал Саакашвили Зеленскому. После этого Михаил Николаевич изъявил желание занять пост вице-премьер-министра по реформам.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 23 Ноя 2019 в 6:44 PST

Президент Украины в конце апреля все же выдвинул политика на этот пост, однако в Верховной Раде Саакашвили не набрал достаточного количества голосов для утверждения его кандидатуры. В результате Михаил Олегович стал главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.



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