 

Мнение: Путин не вдохновляет…

11.06.2020, 21:54, Разное

«Левада-центр» провел опрос и установил, что 92% россиян Путин не вдохновляет. А вдохновляет 8% опрошенных. Справедливости ради Навальный не вдохновляет 96% россиян. А Шойгу и того больше – 97%.

Признаюсь, цифры удивили. В стране одних чиновников и служивых куда больше 8 процентов. Как же они служат, если многих из них даже Путин не вдохновляет?

А если серьезно, странный опрос. Почему вообще кого-то должен вдохновлять Путин или Навальный?

Вдохновение – это особое эмоциональное состояние души человека, резкий подъёмом и концентрацией сил человека, залповое выплескивание внутренних возможностей.

Подчеркну, речь именно о душе человека. А Путин, Навальный или Шойгу – не те люди, благодаря которым душа может запеть, расправить крылья и взлететь… Путин, Навальный или Шойгу – это совсем не про вдохновение…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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