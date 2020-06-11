Ученые обнаружили главных распространителей коронавируса

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11.06.2020, 21:53, Разное

Ученые из Гонконга обнаружили главных распространителей COVID-19. Ими являются так называемые «суперраспространители» – люди, заражающие в одном месте десятки и даже сотни жертв.
Исследователи установили, 80% новых случаев инфицирования происходят от 20% зараженных коронавирусом. В Гонконге произошло шесть эпизодов массового распространения вируса, во время которых заразились свыше 50% от всех инфицированных. Заболевание передавалось во время массовых мероприятий и пребывания в общественных местах, таких как храмы, пабы или на свадьбах. Ученые зафиксировали несколько случаев массового заражения людей. Один из них произошел в Вашингтоне во время хорового пения. Не смотря на принятые меры безопасности и соблюдение дистанции, один из хористов, являющийся бессимптомным носителем заболевания, за два часа успел заразить 45 человек из 60 присутствующих. Эпидемиологи тщательно изучили все такие случаи, и обнаружили, что причиной подобного заражения стали суперраспространители – инфицированные организмы, обладающие «даром» повышенной заразности. Специалисты утверждают, что они могут инфицировать окружающих с большей вероятностью, чем типичные заболевшие.

Ученые подчеркивают зависимость такого природного явления от коллективного иммунитета, вирусной нагрузки и способа передачи заболевания. По их словам, суперраспространители часто не соблюдают мер предосторожности, не моют рук, не носят маски и контактируют со многими людьми. Специалисты выяснили, огромную роль играет плотность контакта, исключение которой не даст носителю стать суперраспространителем.



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