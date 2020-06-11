Ученые: Витамин D может защитить от рака

11.06.2020, 21:53, Разное

Ученые в ходе исследований обнаружили пользу витамина D для профилактики рака и улучшения шансов на выздоровление. Его действие особенно эффективно при раке толстой кишки и крови.

Ученые отмечают, витамин D, кроме обеспечения здоровья костей, также оказывает влияние на иммунную систему человека. Противораковый эффект достигается за счет иммунных клеток, таких как моноциты и Т-клетки. Специалисты подчеркивают, чем больше организм чувствителен к витамину D, тем менее риск возникновения опухолей. У всех людей разная реакция на него, и это оказывает влияние на необходимость пищевых добавок. Результаты исследований показали, нехватка витамина D увеличивает риск превращения нормальных клеток в раковые.

Ученые связывают низкий уровень витамина с высокой заболеваемостью и неблагоприятным прогнозом при раке молочной железы и простаты.