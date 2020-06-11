Эксперт рассказала, как правильно носить маску в жару

11.06.2020, 21:53, Разное

Профессор эпидемиологии в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса Энн Римоин сообщила, что в жаркую погоду очень важно не отказываться от ношения масок и соблюдать социальную дистанцию. Эксперт рассказала, как правильно носить защитный элемент во время жары.

Энн Римоин подчеркнула, что многие люди летом задыхаются под маской, когда человек дышит, он остывает, и из-за этого ее ношение может повысить температуру. В случае появления трудностей с дыханием, специалист советует снять маску, но продолжать придерживаться дистанции и отойти в тень. Также эксперт рекомендует по возможности избегать жары, отложив поход на улицу до более прохладного времени. Кроме того, необходимо выбирать маски из дышащего материала и правильно их надевать, так, чтобы они плотно прилегали к бокам лица, закрывая нос и рот, но внутри оставались свободными, не затрудняя дыхание.

Эксперт рекомендует всегда носить запасную маску, которую следует использовать в случае запотевания лица. Для сохранения чистоты второй маски ее рекомендуется хранить в пластиковом пакете зип-лок.